Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart´ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa´da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart´ta askıya alınan Almanya Bundesliga´da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.
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