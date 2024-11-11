Bundesliga'da ayrılık!

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo dönemi sona erdi.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Pellegrino, kulübün ayrılık açıklamasının ardından, "Ne yazık ki kulüple yollarımızı ayırma zamanı geldi. Geri dönüp baktığımda her zaman zorlukların ve büyük başarı anlarının yaşandığı öğretici bir dönemi hatırlayacağım. Bu ekip ve teknik heyetle çalışmaktan gurur duyuyorum. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Takıma ve futbolculara başarılı bir gelecek ve tüm kulvarlarda maksimum başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.