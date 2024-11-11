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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da ayrılık - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da ayrılık

        Almanya Bundesliga ligi ekiplerinden Hoffenheim'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:29
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        Bundesliga'da ayrılık!
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        Almanya Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo dönemi sona erdi.

        AYRILIK AÇIKLAMASI

        Pellegrino, kulübün ayrılık açıklamasının ardından, "Ne yazık ki kulüple yollarımızı ayırma zamanı geldi. Geri dönüp baktığımda her zaman zorlukların ve büyük başarı anlarının yaşandığı öğretici bir dönemi hatırlayacağım. Bu ekip ve teknik heyetle çalışmaktan gurur duyuyorum. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Takıma ve futbolculara başarılı bir gelecek ve tüm kulvarlarda maksimum başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Matarazzo yönetimindeki Hoffenheim, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

        Hoffenheim, ligde ise 10 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

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