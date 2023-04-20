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Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 alışkanlık

Sağlıklı yaşamanın hatta sağlıklı yaşlanmanın sırrı, beyne iyi bakmaktan geçiyor. Günlük hayatta zararsız gibi gözüken bazı alışkanlıklar, hem beyne zarar veriyor hem de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

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  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    GÜNEŞE YETERİ KADAR ÇIKMAMAK

    Karanlıkta çok fazla zaman geçirirseniz, beyniniz güneş ışığını yeterince alamaz. Bu da mevsimsel duygu bozukluğu ve depresyon gibi sorunlara yol açabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, her gün bol miktarda güneş ışığı aldığınızdan emin olun.
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    ÇOK YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK

    Müzik dinlemek, rahatlamanın güzel bir yolu ancak aşırıya kaçıldığında kalıcı bir hasara neden olabilir. İşitme kaybı başlı başına bir sorun olsa da, işitme kaybı olan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir.
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    OLUMSUZ DÜŞÜNMEK

    Olumsuz düşünme beyninize zarar verebilecek bir alışkanlıktır. Sürekli stresli ve endişeli olmanız, ruh sağlığınıza zarar verir. Bu durum; depresyon, kaygı ve hatta bunama gibi sorunlara yol açabilir. Aslında, bazı araştırmalar negatife odaklı yaşayan insanların beyinlerinde daha fazla amiloid ve tau birikimi olduğunu gösteriyor. Bu birikme, Alzheimer hastalığının önemli bir göstergesidir.
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    SAĞLIK SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEK

    Bir sağlık sorununuz varsa, bir doktora görünmek ve tedavi olmak önemlidir. Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmek, ileride beyin hasarı da dâhil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan kişilerde bunama gelişme olasılığı daha yüksektir. 
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    YETERİNCE UYUMAMAK

    Yeterince uyumamak, beyniniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Yeterince uyumadığınızda, beyninizin dinlenme ve günün yorgunluğunu atma şansı yoktur. Bu; bilişsel gerileme, hafıza kaybı ve ruh hali değişimleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

    Aslında, bazı araştırmalar uyku eksikliğinin bunama riskini artırabileceğini öne sürüyor. Beyninizi korumak istiyorsanız, her gece sürekli olarak en az yedi saat uyuduğunuzdan emin olun. 
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    HAREKETSİZLİK

    Beyninize zarar verebilecek bir başka alışkanlık da yeterince hareket etmemek. Çok durağan olmak obezite, kalp hastalığı ve diyabet dâhil her türlü sağlık sorununa yol açabilir. 

    Tüm bu sağlık sorunları beyninize zarar verebilir ve bunama riskini artırabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun. 
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    TEK BAŞINA ÇOK FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

    Hepimiz ara sıra yalnız kalmayı arzulasak da sosyalleşme, beyin sağlığı için önemlidir. Diğer insanların yanında olduğunuzda, beyniniz sosyal etkileşimden uyarı alır. Ancak uzun bir süre sosyalleşmemek, beyne bu sinyalin gitmesini engeller.

    Çok fazla yalnız kalmak; depresyona, kaygıya ve hatta bunamaya yol açabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, arkadaşlarınız ve ailenizle düzenli olarak zaman geçirdiğinizden emin olun.
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    AŞIRI YEMEK YEME

    Aşırı yemek, sağlıklı besleniyor olsanız bile beyninize zarar verebilecek başka bir alışkanlıktır. Aşırı yeme, yaşlı kişilerde hafıza kaybı ve bilişsel gerileme gibi problemlerle ilişkilendirilmiştir. 

    Aynı zamanda çok fazla abur cubur tüketmek de beyin sağlığı için kötüdür. Fazla şeker beyni olumsuz etkilediği gibi obezite ve diyabete de yol açar.
  • Bunları yaparken bir kez daha düşünün! İşte beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık

    SİGARA İÇMEK

    Sigara kullanımı, genel sağlık için kötü olduğu kadar beyin sağlığı için de iyi değildir. Sigara içmek kan damarlarına zarar verir; felce ve bilişsel gerilemeye yol açabilen kronik iltihaplanmaya neden olur. Sigara içen kişilerde demans gelişme olasılığı iki kat daha fazladır. Sigara içiyorsanız; beyniniz ve vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmaktır.

    Kaynak: Premier Neurology Center 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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