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Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evleri ısıtmak için kullandığımız doğal gaz cep yakmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlarımızdan olan ısınma için ülkemizde en çok kullanılan araçlardan olan doğal gazın faturası yapılan bazı hatalardan dolayı kabarık gelebiliyor. Artan enflasyonla birlikte temel ihtiyaçlarını ödemekte zorlanan vatandaş faturalarını kısmak için çeşitli yollara başvuruyor. Cebinize katkı sağlayacak yollardan birisi de doğal gaz faturasını düşürmek adına yapılacak olan bu basit işlemler!

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  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    Havalar soğudu, doğal gazlar açıldı derken faturalar da kabarmaya başladı! Faturaları ödemekte zorlanan vatandaş tasarruf yollarını aramaya başladı. Özellikle kış aylarında büyük bir yük olan doğal gaz faturalarında dikkat edilmediği zaman büyük bir artış görülüyor. Doğal gaz faturalarını nasıl düşürebilirim diye düşünenler için basit yöntemler bulunuyor. Uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor. İşte basit ama etkili, sizi yüksek faturalardan kurtaracak yöntemler…
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    DÜZENLİ OLARAK KOMBİ BAKIMI YAPTIRIN!

    Uzmanlar birkaç yöntemle birlikte kombi bakımının düzenli olarak yapıldığında doğal gaz faturalarınızın düşüreceğini belirtiyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    DÜZENLİ OLARAK KOMBİ BAKIMI YAPTIRILMAZSA NE OLUR?

    Ekonomik açıdan zarar edilir.

    Fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz.

    Kombinin çalışma ömrü kısalır.

    Ani bozulmalar yaşanabilir ve ekstra büyük arıza maliyetleri oluşur.

    Yaşam alanı yeterince ısınmaz, can ve mal güvenliği tehdit altındadır.

    Normalden fazla doğal gaz tüketilir, yanma ayarları bozulur.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    KOMBİNİN BAKIMA İHTİYACI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

    Kombinin bakıma ihtiyacı olduğunu anlamanın en önemli yolu sayaç kontrolüdür. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakılır. Eve dönüldüğünde tekrardan doğalgaz sayacı kontrol edilir. Son iki hanede artış varsa doğalgazınızda kaçak var demektir.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    EVDE KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

    Kombili evde oturan pek çok kişi, "Evde kombi bakımı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kombi kullanıcıları, yıllık rutin bakım işlemlerini yetkili servise yaptırdıktan sonra düzenli olarak kendi bakım işlemlerini uygulayabiliyor. Bu işlemler esnasında ilk olarak kombinin basınç seviyesini kontrol etmeniz, düşük ya da yüksek basınç tespit etmeniz durumunda ise müdahalede bulunmanız öneriliyor. Pek çok kombi modeli, ağırlıklı olarak 1 ila 2 bar arasındaki basınçta güvenle çalışıyor. Tavsiye edilen basınç değeri ise pek çok model için 1,5 bar. Basıncın bu değerler arasında olmaması, kombileri olumsuz yönde etkileyebiliyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    BASINCI SİZ DE AYARLAYABİLİRSİNİZ

    Kombi bakım takibini yaparken düşük ya da yüksek basınçla karşılaşırsanız basıncı siz de ayarlayabilirsiniz. Düşük basıncı yükseltmek için kombinin alt bölümünde yer alan su vanasını açmanız, basıncın aniden yükselmemesi için bu işlemi yavaş yavaş uygulamanız ve basınç değeri 1,5 ila 2 bar arasına yükselene kadar işleme devam etmeniz gerekiyor. Yüksek basıncı düşürmek için ise sisteme bağlı herhangi bir peteğin tahliye müşrünü kullanmak ya da ana tahliye vanasını açmak yeterli oluyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    DOĞAL GAZ TASARRUFUNDA EN SIK YAPILAN YANLIŞ

    Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    TERMOSTATİK VANAYI TERCİH EDİN

    Çocuk odalarını farklı, sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar. Oda termostatı veya termostatik radyatör vanası, ısı derecesine göre enerji harcamalarını kontrol altına alır. Gaz sensörlü termostatik radyatör vanaları %35'e kadar tasarruf sağlar.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    ISI YALITIM LEVHALARI

    Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    KOLTUĞUNUZ RADYATÖRE YAKIN OLMASIN

    Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    PERDELER İLE RADYATÖR BİRLEŞMEMELİ

    Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    CAM FİLMİ, İÇERDEKİ ISIYI KORUR

    Cam filmi sayesinde, camlardan giren sıcak hava ve soğuk hava engellenebilir. Duvarlara uygulanan mantolama gibi cam filmi de iç ortamdaki ısıyı önemli ölçüde korumayı sağlar. Özellikle seramik cam filmleri tercih edilirse, hem güneşin zararlı ışınlarından korunur hem de güneş ısısını yüzde 99’a varan oranlarda engelleyerek enerji tasarrufu sağlanabilir.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    GECELERİ SICAKLIĞI 5 DERECE AZALTIN

    Kışın ısı tasarrufu yaparken başlangıç olarak; ortam sıcaklığının evde bulunulmadığı ve uyku süresince, normal sıcaklıklardan da düşük ayarlanması gerekiyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    ODALARIN ISISINI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

    Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlayabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    HAVALANDIRMA MENFEZİ KAPATILMAMALI

    Hem verimli hem güvenli kullanım için havalandırma menfezleri son derece önemli. Kullanıcılar toz, soğuk, rüzgardan dolayı bunu kapatıyorlar. Bu da son derece tehlikeli. Uzmanlara göre, güvenli kullanım için kombilere gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında müdahale edilmemeli, yer değişikliği yapılmamalı.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    RADYATOR TEMİZLİĞİ ŞART

    Peteklerin içlerinde zamanla meydana gelebilecek paslanma, balçıklaşma ve sıklıkla karşılaşılan kireçlenme gibi sorunlar, ciddi ısı kaybına neden olur. Petek temizliği yapılan dairelerde yakıt tasarrufunda ve ısıtmada yüzde 20’ye varan artış elde edilebilir.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN

    Isıtma sisteminin tamamen kapatılması ortamdaki mobilya, duvar gibi tüm cisimlerin yüzeylerinin yeniden ısıtılması gerekeceğinden, amaçlananın tam tersi, daha fazla enerji sarfiyatına neden oluyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    SADECE TEK ODAYI ISITMAK MASRAFI ARTIRIR

    Kaloriferli ısıtma sistemlerinde bile evin sadece tek bir odasının ısıtılması yanlış. Sıcak odaya bitişik olan diğer odalarda temas yüzeylerinin enerji kayıpları oluşuyor. Aynı zamanda hiç ısıtma olmadığında bina yapısı ve malzemeler zarar görüyor.
  • Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

    ISI PAY ÖLÇERLE YÜZDE 45’E KADAR TASARRUF

    Kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel ayarlamalar sayesinde, yüzde 15 ila yüzde 45 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Isı pay ölçer – ısı sayacı ve kontrol sistemleri sayesinde daire başı yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina bazında ortalama yüzde 27,5 düşer.

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