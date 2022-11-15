Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

EVDE KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kombili evde oturan pek çok kişi, "Evde kombi bakımı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kombi kullanıcıları, yıllık rutin bakım işlemlerini yetkili servise yaptırdıktan sonra düzenli olarak kendi bakım işlemlerini uygulayabiliyor. Bu işlemler esnasında ilk olarak kombinin basınç seviyesini kontrol etmeniz, düşük ya da yüksek basınç tespit etmeniz durumunda ise müdahalede bulunmanız öneriliyor. Pek çok kombi modeli, ağırlıklı olarak 1 ila 2 bar arasındaki basınçta güvenle çalışıyor. Tavsiye edilen basınç değeri ise pek çok model için 1,5 bar. Basıncın bu değerler arasında olmaması, kombileri olumsuz yönde etkileyebiliyor.