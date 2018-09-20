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Sosyal medya bu akımla çalkalanıyor

20.09.2018 - 06:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sosyal medyada sanatçılar kendilerini ne kadar geliştirdiklerini gözler önüne sermek için 'Draw This Again' (Bunu Tekrar Çiz) adlı bir akım başlattı

  • 1 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    Eğer bir konuda kendinizi geliştirmek ve daha iyisini başarmak istiyorsanız konfor alanınızın dışına çıkıp kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor.

     

     

  • 2 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    Her zaman daha iyisini başarmayı amaç bilmiş sanatçılar da kendilerini ne kadar geliştirdiklerini gözler önüne sermek için 'Draw This Again' (Bunu Tekrar Çiz) adlı bir akım çıkardı sosyal medyada...

     

  • 3 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    İnternet ortamında giderek popülerleşen bu akımın kuralları oldukça basit. Sanatçılar yıllar önce yaptıkları resimleri, çizimleri ve güncel eserlerini yan yan koyuyor ve bu konuda ne kadar ilerlediklerini gösteriyor. 

     

  • 4 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    Tabii çizimler sayesinde 'Asla pes etme' mesajı da vererek bu meslek ya da hobiye yeni başlayanlara ilham kaynağı oluyor. 

  • 5 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    Bu kareyi paylaşan sanatçı da başarıya annesinin karnında ulaşmamış. 2 yıl boyunca her gün çizmiş ve mükemmele her gün bir adım daha yaklaşmış. 

     

  • 6 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    Bu resmi çizen internet kullanıcısının da göz yaşartan bir başarı hikayesi var. 2 Aralık 2010 yılında boynunu kırıp felç geçiren bir adamın rehabilitasyonda yaptığı ilk resim ve 7 yıl sonraki hali!

     

  • 7 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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    'Draw This Again' (Bunu Tekrar Çiz) akımından diğer başarılı örnekler ise şöyle...

  • 8 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 9 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 10 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 11 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 12 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 13 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 14 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 15 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 16 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 17 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 18 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 19 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 20 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 21 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 22 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 23 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 24 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 25 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 26 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 27 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 28 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 29 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 30 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 31 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 32 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 33 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 34 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 35 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 36 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 37 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 38 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 39 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 40 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 41 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 43 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 48 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 49 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 50 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 51 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 52 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 53 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 54 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 55 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 56 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 57 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 58 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 59 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 60 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 61 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 62 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 63 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 64 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 65 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 66 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 67 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 68 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 69 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 70 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 71 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 72 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 73 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 74 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 75 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 76 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 77 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
    77 | 109
  • 78 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
    78 | 109
  • 79 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 80 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 81 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 82 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 83 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 84 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 85 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 86 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 87 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 89 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 90 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 92 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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  • 104 'Bunu Tekrar Çiz' akımı sosyal medyayı sallıyor
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