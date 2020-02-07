İran'da düzenlenen 5. Uluslararası Fecr Kupası'nda, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli halterci Bünyamin Sezer ile antrenörleri Yunus Emre Boltürk ve Yunus Emre Demirtaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bünyamin Sezer, kota alabilmek için yeni sisteme göre olimpiyat öncesi 6 yarışmaya katılmaları gerektiğini belirterek, "Bunlardan biri de İran'da yapılan Fecr Kupasıydı. Burası bizim için 2020'nin ilk madalyası oldu. Koparmada bir gümüş, silkmede 2 bronz madalya aldık, bir üst sıklette yarıştık. 4 Nisan'da yapılacak büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kendi sıkletimizle yarışıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İran halkı için de teşekkür etmek istediğini belirten milli halterci, "İran'da biz bu kadar ilgi ve alaka ile karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Gerek organizasyon ve gerekse halkı bizi çok iyi ağırladılar, evlerinde misafir ettiler, tekrar teşekkür ederiz. Ayrıca bu da bizi çok mutlu etti." dedi.

Milli takım kampında çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Bünyamin Sezer, "Son Avrupa Şampiyonası benim için iyi geçmişti sonrasında bir sakatlık geçirdim ve dünya şampiyonasına katılamadım, halen tedavim sürüyor. Tedavi süreci hızlanırsa biraz daha derecelerimin artıp kota puanımın yükseleceğini düşünüyorum. Hedefim olimpiyat ama süreci zaman belirleyecek." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'YLA OLİMPİYATLARA HANGİ SPORCULAR GİDECEK BELLİ OLUR"

Milli sporcu, "İran'da katıldığımız turnuva 'silver puan' yarışmasıydı, Avrupa Şampiyonası ise 'gold puan' yarışması. Olimpiyat kotasına puan toplamak için bu yarışmaların hepsi de önemli. Avrupa şampiyonasıyla olimpiyatlara hangi sporcular gidecek belli olur." şeklinde konuştu.

Halter branşında Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları için 2 kota hakkı bulunduğunu hatırlatan Bünyamin Sezer, "Bu iki kotayla gidebilecek 4 milli sporcu arkadaşımız var, bu 4 kişi içerisinde ben de varım. Puan sisteminde en çok puan alan 2 sporcu gidecek. Milli haltercilerimizden Daniyar İsmayilov, Furkan Özbek, Ferdi Hardal ve ben, olimpiyata vize almak için yarışıyoruz. Her sıkletten bir kişinin gitme hakkı oluyor." bilgisini paylaştı.

Özbekistan'da 8-12 Şubat'ta düzenlenecek turnuvada milli halterciler Daniyar İsmayilov ve Furkan Özbek'in olimpiyat kotası için puan arayacaklarını dile getiren Sezer, "Tokyo'ya gitmeyi, madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi canı gönülden istiyoruz. Amacımız olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak inşallah. Olimpiyat yolunda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a da teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ANTRENÖRLER ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Halter milli takım antrenörlerinden Yunus Emre Boltürk, olimpiyat kotası için İran'daki yarışmanın önemli olduğunu kaydederek, "Olimpiyat kotası olarak 'gold' dediğimiz yarışma Nisan'da, Halter Büyükler Avrupa Şampiyonası, çalışmalarımız sürecek. Kota için sporcumuz Bünyamin Sezer İran'da güzel bir derece elde etti." dedi.

Özbekistan'daki turnuvada diğer halter sporcularının olimpiyat vizesi için mücadele vereceklerini dile getiren Boltürk, "Olimpiyatların kaderi Nisan ayında Rusya'da büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bütün kotaların açılmasıyla ortaya çıkacak." diye konuştu.

Halter milli takım antrenörlerinden Yunus Emre Demirtaş ise İran'daki Fecr Kupası'nda 81 kilogram sıkletinde yarışan milli sporcu Celil Erdoğdu'nun dizinde oluşan şiddetli ağrının doktorun müdahalesine karşın geçmemesi nedeniyle podyuma çıkamadığını, sporcunun tedavi sürecinin sürdüğünü ifade ederek, "Milli takım olarak olimpiyatlarda en iyi yarışı çıkarmak, altın madalya kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürdüklerini kaydeden Demirtaş, spor kompleksinde, imkanlarının memnuniyet verici olduğunu, antrenman salonlarıyla, teknik ekipman ve yardımcı çalışma arkadaşlarıyla bütün spor branşları için kaliteli bir atmosferin bulunduğunu sözlerine ekledi.