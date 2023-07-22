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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Burada bir insan öldürüldü' Yüzlerce bisikletli Doğanay Güzelgün için pedal çevirdi

        'Burada bir insan öldürüldü' Yüzlerce bisikletli Doğanay Güzelgün için pedal çevirdi

        Bostancı'da polis noktasından kaçan sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet severler tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan anma sürüşüne katılan yüzlerce bisiklet sürücüsü kollarına siyah bant taktı. Olaydan sonra kaçan ve hala yakalanamayan otomobil sürücüsü Temel Ünlü her yerde aranıyor.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:16
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        'Burada bir insan öldürüldü'
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        Bostancı'da geçtiğimiz salı günü polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü bisikletiyle seyir halindeki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Kaza sonucu Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçmıştı.

        'BURADA BİR İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ'

        Kazada hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları ve bisiklet severler tarafından bir anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde sabah saatlerinde buluşan yüzlerce bisikletli, 'Burada bir insan öldürüldü' pankartının arkasında konvoy oluşturdu.

        'KAZA DEĞİL CİNAYET'

        Saat 10.30 sıralarında hareket eden bisiklet konvoyu Bağdat caddesi üzerinden Kızıltoprak'a giderek sahil yolundan geri döndü. Bisiklet konvoyuna zaman zaman kaldırımdaki vatandaşlarda alkışlayarak destek oldu. Bazı bisikletlerin üzerinde 'Kaza değil cinayet', 'Bisikletime çarparsan ölürüm' pankartları dikkat çekti.

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        Kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.

        "YOLDA BİZ DE VARIZ"

        Etkinliğe katılan Gazi Bilir, "Geçtiğimiz salı günü üzücü bir kaza meydana geldi. Bir sporcu büyüğümüz, abimiz burada cinayete kurban gitti. Onun anısını yaşatmak ve trafikte yaşadığımız tehlikeleri gündeme taşımak için bugün anma sürüşü gerçekleştiriyoruz. Yolda biz de varız" diye konuştu.

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        Eyleme katılan Cansu Sarıdoğan ise, "Burada bisiklet severler olarak Doğanay beyin vefatını anmak ve bir farkındalık yaratmak amacıyla toplandık. Ben de koluma taktığım siyah bandımla anmaya katıldım. Başka buna benzer kazaların yaşanmaması için" dedi.

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        Bisikletiyle konvoya katılan Koray Al ise, "18 Temmuz günü elim bir şekilde, cani bir katil tarafından katledilen arkadaşımız Doğanay Güzelgün'ü anmak, onun anısını yaşatmak ve toplumsal bir farkındalık yaratmak için diğer bisikletçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Amacımız daha güvenli şekilde evlerine ve ailelerine dönmelerini sağlamak. Ailesi çok zor zamanlar yaşıyor. Katili hala bulunamadı" diye konuştu.

        ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANAMADI

        Öte yandan olaydan sonra kaçan sürücü Temel Ünlü ise polis tarafından hala yakalanamadı. Şüphelinin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

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