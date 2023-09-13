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Yeraltı kasabasının içersinde birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta otel bile bulunuyor. Dışarıda bulunan modern imkanların birçoğu Coober Pedy yeraltı şehrinde var.

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En çok iklim koşulları nedeniyle yeraltı şehrinde yaşamayı tercih eden bölge sakinleri, yerin üstünde aşırı sıcaklıklar ve buz gibi soğuk koşullarla mücadele etmek zorunda kalmadıklarını söylüyor. Günün her saatinde sıcaklık 23 derece, aynı zamanda böcek, sinek, ışık ve ses kirliliği gibi sorunlarla karşılaşmıyorlar.