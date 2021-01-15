Burak Duman'dan yeni single

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikBurak Duman'dan yeni single - Magazin haberleri
ABONE OL

Burak Duman'dan yeni single

Sanatçı Burak Duman'ın "Aşkın Izdırabı" isimli 4. solo şarkısı müzikseverlerle buluştu

Burak Duman'dan yeni single - Magazin haberleri
Burak Duman'dan yeni single
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Indie Pop'un temsilcilerinden Burak Duman, "Aşkın Izdırabı" isimli 4. solo şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Burak Duman, düzenlemesi Metehan Köseoğlu imzalı şarkının akustik ve perdesiz gitarları İlter Kurcala tarafından çalındı.

Buğulu sesi ve gitarıyla içe dokunan bir tını yaratmayı başaran Burak Duman, Adam grubu ile tanındı. Sıkı bir Metallica, Bon Jovi ve Kurt Cobain hayranıyken MSM'de okuduğu hafif Batı müziği de gönlünde büyük yer etti.

Müzikal ruhunu farklı stillerle mixleyen Burak Duman, Türk pop ve rock müziğinin efsane eserlerini kendine has yorumuyla harmanlayıp sahneye uyarlıyor.

2018 yılında çıkış şarkısı "Beni Daha Arama" ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, 2019'da Kaan Gökman ile işbirliği yaptığı "Sızı"yı yayımladı. 2020'de 2. solo çalışması "Teklif" ile 3. solo çalışması "Az Şekerlim"i müzikseverlerle buluşturdu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Niyazi Koyuncu'dan aşk şarkısı - Magazin haberleri
MÜZİKNiyazi Koyuncu'dan aşk şarkısı
İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı 'Dönme'yi müzikseverlerle buluşturdu - Magazin haberleri
MÜZİKİlyas Yalçıntaş'tan 'Dönme'
Burak Sense'den 'Başka Beden' - Magazin haberleri
MÜZİKBurak Sense'den 'Başka Beden'
Gülşah Tanrıöver: Müziğimle iyileşiyorum - Magazin haberleri
MÜZİK"Müziğimle iyileşiyorum"
'Semiramis' yıllar sonra yeniden yayınlanıyor - Magazin haberleri
MÜZİK'Semiramis' yıllar sonra yeniden yayınlanıyor
Cem Belevi'nin "Leyla & Mecnun"u şimdi akustik! - Magazin haberleri
MÜZİKBelevi'nin "Leyla & Mecnun"u şimdi akustik!
Selami Şahin'den yılın ilk albümü - Magazin haberleri
MÜZİKSelami Şahin'den yılın ilk albümü
İbrahim Çelikkol'dan ilk yönetmenlik deneyimi - Magazin haberleri
MÜZİKİbrahim Çelikkol'dan ilk yönetmenlik deneyimi
Tarkan'dan 'Hodri Meydan' - Magazin haberleri
MÜZİKTarkan'dan yeni klip
Can VS ile Berrin Keklikler'den sürpriz çalışma - Magazin haberleri
MÜZİKSürpriz çalışma