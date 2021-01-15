Burak Duman'dan yeni single 0:00 / 0:00

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Indie Pop'un temsilcilerinden Burak Duman, "Aşkın Izdırabı" isimli 4. solo şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Burak Duman, düzenlemesi Metehan Köseoğlu imzalı şarkının akustik ve perdesiz gitarları İlter Kurcala tarafından çalındı.



Buğulu sesi ve gitarıyla içe dokunan bir tını yaratmayı başaran Burak Duman, Adam grubu ile tanındı. Sıkı bir Metallica, Bon Jovi ve Kurt Cobain hayranıyken MSM'de okuduğu hafif Batı müziği de gönlünde büyük yer etti.

Müzikal ruhunu farklı stillerle mixleyen Burak Duman, Türk pop ve rock müziğinin efsane eserlerini kendine has yorumuyla harmanlayıp sahneye uyarlıyor.

2018 yılında çıkış şarkısı "Beni Daha Arama" ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, 2019'da Kaan Gökman ile işbirliği yaptığı "Sızı"yı yayımladı. 2020'de 2. solo çalışması "Teklif" ile 3. solo çalışması "Az Şekerlim"i müzikseverlerle buluşturdu.