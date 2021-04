Burak Elmas: Fatih Terim birçok konuda yalnız bırakıldı

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi DHA'ya konuştu. Galatasaray tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden biri olacağına dikkat çeken Elmas, ekibiyle birlikte uzun süredir çalıştıklarını, amaçlarının iktidar mücadelesi değil Galatasaray'a çözüm üretmek olduğuna dikkat çekti.

Elmas, "Çözümü birlikte üretmek adına tüm Galatasaray paydaşlarıyla görüşmeler yaptık ve bu önemli yola çıktık. Bu yola çıkarken sorunları tek tek tespit edip, bu sorunlara çözüm getirebilecek liyakat sahibi, kendi hayatlarında bu tür olayları başarmış Galatasaraylıları bir araya getirdik. Eylül 2020'den beri de hızlı bir şekilde Galatasaray sorunlarını tespit edip, bu sorunlara çözüm üretiyoruz. Her günümüzü seçim olmuş ve işin başına geçmiş gibi yürütüyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY ZOR ŞARTLARA MECBUR BIRAKILDI"

Ekibinin, hayatlarında birçok kez uluslararası işler yapmış olan bir ekip olduğuna dikkat çeken Burak Elmas, "Bu tür büyük sorunları ancak uzun zaman hazırlanarak çözebilirsiniz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve çözüm üretmeyi planlıyoruz. Galatasaray, özellikle genel kurul iradesi dışında imzalanmış olan Bankalar Birliği sözleşmesiyle zor şartlara mecbur bırakılmıştır. Biz bunları da biliyoruz. Tabii ki kolay bir dönem olmayacak ama biz bunları çözecek ve ilave kaynakları üretecek çalışmalarımızı bitirdik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN KOLTUKLARI SATILIK DEĞİLDİR"

Halihazırda 340 milyon liralık bir ilave kaynak yaratacak projelerinin olduğunu ifade eden Elmas, "Fakat bunları koltuk vadiyle değil, Galatasaray markasını doğru yönetecek, bugüne kadar ulaşamadığı çözüm ve sorunlara ulaşarak yapacağız. Galatasaray'ın koltukları satılık değildir. Galatasaray iyi yönetilmelidir. Galatasaray koltukları kişilerin cebinden verdiği parayla satılamaz" açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE ADAY OLMAK CESARET VE SEVGİ GEREKTİRİR"

Galatasaray'da kim başkan olursa olsun zor bir dönemde başkan olacağını söyleyen Elmas, "Geçtiğimiz 3 sene sermaye artışları, oyuncu satışları, Şampiyonlar Ligi gelirleri, ilave 120 milyon Euro kaynağı doğru kullanılamamış bir şekilde teslim alacak başkan olan kişi. İşin enteresan tarafı da yönetimdeki bazı arkadaşlarımızın, borçların yönetilebilir olduğunu divan kurulumuzdaki beyan etmiş bazı arkadaşlarımızın, Galatasaray adaylarını ve bu göreve talip olacakları mali açıdan külfetlerle korkutmaya çalışmasıdır. Galatasaray'da zaten böyle bir dönemde aday olmak Galatasaray'ı çok sevmeyi ve büyük bir cesaret gerektirir. Galatasaray'ı çok seviyoruz ve yapılması gerekenleri yapmak için geliyoruz. Yapmamız gerekenlerin farkındayız. Galatasaray'ı böyle zor bir dönemde yalnız bırakacak halimiz yoktu" şeklinde konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ'İN GÖREVİNİ KABUL ETTİĞİMDE ZATEN BOŞ İSTİFA MEKTUBU VERDİM"

Galatasaray'da son dönemde hiç alışık olunmayan şekilde insanlara itibar suikastı yapıldığını belirten Burak Elmas, "Galatasaray'da değerli insanlar göreve gelmesin, aynı kişiler devam etsin diye algı yapılması alışkanlık haline geldi. Ben yola çıkarken böyle bir şeyin içinde asla yer alamayacağımızı, Galatasaray değerleri çerçevesinde yola çıktığımızı ve kimseye bunu yapmayacağımızı baştan belirterek yola çıktım. Bu süreçte Galatasaray'ı anlamamış, tanımayan, bu tür yalan yanlış camiamızı kandırmak üzere üyelerimizin aklıyla alay edercesine birçok yalan servis edildi. Bu süreçte benle ilgili de çok yalan söylendi. Benim Galatasaray'dan bir şey talep etmem söz konusu bile olamaz. Ben o dönemde geçmiş alacaklarımı bağışladım. Ceza yedim, onu da kendim ödedim. Yalan belli de yalanı söyleyen ortada yok. Ben Sayın Mustafa Cengiz'le yola çıktığım zaman, ben kendisine 4 tane prensip söyledim. Birincisi değerlere sahip çıkmak, ikincisi futbol takımını korumak, üçüncüsü mayısta seçim yapmak, dördüncüsü ise aday olacak kişilere gerekli belgeleri sağlamak, doğru bilgileri bilecek aday olması için anlaştık. Kısa dönem için girmiştim o kritik dönemde. Benim arzu ettiğim konularla Sayın Mustafa Cengiz ve ekibinin görüşlerinin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Ben doğru bildiğimden ödün vermediğim için orada da ödün vermedim, birtakım konularda çok ciddi fikir ayrılıklarımız oldu. Ben ilk gün Sayın Mustafa Cengiz'in görevini kabul ettiğimde zaten boş istifa mektubu verdim. Anlaşmazlıklarımız da ortaya çıkınca bu mektubu devreye sokmasını istedim" dedi.

"DÜNYADAKİ DEĞİŞİMLERİ ANLAYABİLECEK BİR YÖNETİM OLMASI GEREKLİ"

20 yıldır aktif görevde olduğunu dile getiren Elmas, genç olduğu eleştirilerine ise "Galatasaray'ın bütün detaylarıyla, her operasyonuna girdim çıktım. Galatasaray'ı iyi biliyorum. 47 yaşındayım, birçok eski başkanımızın aday olduğu dönem benim yaşlarıma denk gelir. Dünyadaki değişimleri anlayabilecek, Galatasaray sorunlarını dinamik bir şekilde halledebilecek bir ekibin başarılı olacağına inancım sonsuz. Ekibimizde de değerli büyüklerimiz var. Bu dönem çok koşturmak gereken, yeni dünyayı iyi anlamak gereken, bu vizyonu görebilen ekip olması lazım. Bu kaygılara katılmıyorum ancak genç bir ekip bu dinamizmle bunu başarabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"BİRÇOK KONUDA AYNI ANDA ÇÖZEBİLME KABİLİYETİ GÖSTERMEK LAZIM"

Hedef ve projelerden de bahseden Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "100 günlük bir hedefimiz var. Tüm projeleri 100 güne bölüp hedef koyduk. Bunu yakında tüm Galatasaraylılarla paylaşacağız. Galatasaray'ın mevcut geldiği noktada birçok konuda aynı anda çözebilme kabiliyeti göstermek lazım. Tüzükteki önemli değişikliklerden tutun da Kemerburgaz temel atma törenine, Galatasaray Adası'ndaki hukuki işlemler gibi birçok konuda aynı anda düğmeye basacağız. Futbol ve diğer şubelerimizin yeniden yapılanması konusunda acil aksiyon alabilecek yetkin bir grubun aynı anda düğmeye basmasını gerektiren ciddiyette bir 100 gün planımız var" dedi.

"KİŞİLERLE UĞRAŞMAK PROBLEMLERİ ÇÖZMÜYOR, BİZ PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ"

"Biz dönemsel popülarite için değil Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak ve sürdürebilir yapmak, Galatasaray'ı hak ettiği yere gelmesi için aday oluyoruz" diyen Burak Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsallaşma dahil her şeyin Galatasaray'ın geleceği için yapılacak. Bütün yaptıklarımızı şeffaf, hesap vererek çalışacağız. Burada Galatasaray'ın gerçeklerini saptırmadan, üyeleri kandırmadan, geçmişte yapılan hataları yapmadan devam edeceğiz. Kişilerin bir resim vermek için yaptığı transferler, sadece kendi dönemini düşünerek yaptığı hatalardan dolayı bu noktaya geldik. Biz tepki görmeye de razıyız. Bizim kişisel kaybımızdan daha önemlidir Galatasaray. Hatalarını bir kişiye bağlamak doğru değil, bunları tespit etmek ve düzeltmek önemli. Problemlere bakmak yerine kişilere konsantre oluyor herkes. Kişilerle uğraşmak problemleri çözmüyor, biz problemleri çözeceğiz" diye konuştu.

"BELHANDA'NIN GÖNDERİLİŞ ZAMANININ ÇOK HATALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Mevcut yönetimin imzaladığı Bankalar Birliği anlaşması ciddi bir yönetsel değişim zorunluğu getiriyor" diyen Burak Elmas, "Önümüzdeki 2 sene Galatasaray bütçesini küçültme zorunluğu getiriyor. Bundan sonra çok ciddi planlanmış, doğru yönetimle, çok hassas, mümkünse hiç hata yapılmazsa başarılı olunur. Bizim bu ekibi kurmamızın arkasında yatan prensip de budur. Belhanda'nın gönderiliş zamanının çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Altyapı ve futbol şubesinde görev aldığım için futbolun dinamiklerini yaşayarak öğrenmiş, bu konuda başarıları tecrübe etmiş eski bir yöneticiyim. Burada çok daha düzgün, Galatasaray'a zarar vermeyecek şekilde, hatta Belhanda'nın da şampiyonluk yolunda katkısı alınabilecek şekilde yönetilebilirdi. Her zaman olduğu gibi kişisel egolar öne çıktı. Muslera durumu ise... Muslera çok değerli bir Galatasaraylı. Kaptanımız. Yeni bir sözleşme tabii ki doğru ancak bu sözleşme Bankalar Birliği anlaşmasının neresinde bulunuyor ona bakmam lazım. Muhakkak ki bunu göre imzalamışlardır. Muslera'yı tabi ki destekliyorum, imzalanmasını ancak takımda bir sürü oyuncu var sözleşmesi sona erecek. Şimdi siz bu kadar futbolcu varken birini seçip uzattığınızda takım içindeki huzura nasıl bir etkisi olacağını düşünmek lazım. Zamanlama, zamanlama, zamanlama..." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM BİRÇOK KONUDA YALNIZ BIRAKILDI, MUTSUZ OLDUĞU AŞİKAR"

Teknik direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Elmas, "İlk bu sözleşme lansa edildiği zaman kimse opsiyondan bahsetmedi. Fatih hoca söylediğinde öğrendik. Fatih hocamızı çok severim. Şu anda tabi etik gereği hocamızla görüşmemiz pek mümkün değil. Ben çok isterim devam etmesini. Kafasında neler var bilmiyoruz. Ben şuna inanıyorum; doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yapması gerekenleri yapmasının sağlanması gerekir. Bu Fatih hocaya özel değil, her teknik direktör için geçerlidir. Hiçbir teknik direktör yalnız bırakılamaz. Fatih hoca genelde kafasındaki söyler. Ben vizyonumuzda bir ayrılık olacağına inanmıyorum. Hocayla devam etmek istiyoruz. Hocayla konuşmam şık olmaz. Hoca birçok konuda yalnız bırakıldı ve hocaya karşı samimi olunmadığını düşünüyorum. Her spor dalında başarı, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla birlikte çalışarak elde edilir. Herkes ayrı çalışarak başarı gelmez. Hocanın zaten mutsuz olduğu aşikar. Bunu herkesin gördüğünü düşüyorum. Doğru bir ekiple çok kolay halledilebilecek sıkıntılar olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY SADECE FUTBOLDAN İBARET DEĞİLDİR"

Galatasaray'ın tüzüğünde kuruluş amacının, spor dallarında ahlaklı, başarılı sporcular yetiştirerek eğitim vermek olduğunu söyleyen Elmas, "Galatasaray Kulübü, futbolu ayırmamıştır bunların içinden. Galatasaray sadece futboldan ibaret değildir. Galatasaray bir düşünce biçimidir. Her spor dalında Galatasaray'ın bir misyonu olması ve her spor dalına gelirine bakılmaksınız aynı önemin verildiği bir yönetim planlıyoruz. Her şubede stratejilerimizi hazırladık. Görev bize verildiği taktirde Galatasaraylılar, her şubeyle ilgilenen bir başkan görecekler. Galatasaray'da basketbol ve voleybol amatör branş olarak görülüyor. Bunlar amatör branşlar değil. Galatasaray arması taşıyan profesyonel branşlar bunlar. Bu branşlar bu durumda olamaz. Galatasaray markasının her branşta başarı hedefiyle detaylı çalışacak yola çıkıyoruz. Galatasaray bizim dönemimizde asla, bugün basketbolda yaşadıklarımız yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

"BİR TARLADA RESİM ÇEKTİRMEK, PROJENİN BAŞLADIĞI ANLAMI TAŞIMAZ"

Kemerburgaz projesi hakkında da önemli açıklamalar yapan Burak Elmas, şunları söyledi:

"Ne Kemerburgaz'da ne de Ada'da başlamış herhangi bir proje yok şu an için. Bir tarlada resim çektirmek, daha sonuçlanmış bir davanın bir ayağının sonucu paylaşmak, projenin başladığı anlamı taşımaz. Biz bütün bu projeleri ciddiyetle çalışıyoruz. Biz kendimizi satmak için değil, Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz. Kemerburgaz projesinde çok ciddi detaylı çalıştık. Voleybol, basketbol, futbol takımlarımızın ayrı ayrı idman yapabileceği yeterli alanlı bir tesis planladık. Tek tek oyuncuların kamp yapacağı odalardan antrenman tesislerine, fitness salonlarına kadar her detay paylaşıldı. Kulüp binamızı da Kemerburgaz'a taşıyacağız. Burada üyelerimiz için de sosyal tesis yapacağız. Burayı Galatasaray'ın evi haline getireceğiz. Biz Kemerburgaz'a bir ailenin evi olarak bakıyoruz. Galatasaray ruhunun, Florya ruhunun, Metin Oktay ruhunun devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Bizim inşaat planlarımız 25 ay içerisinde burayı tamamen işleme sokmak üzere. Bütün finansal detaylar da hazır. Kulübe herhangi bir yük gelmeden bütün planlarımızı hazırladık. Gelir gelmez inşaatımıza hemen başlayacağız. Bu kadar uzun zaman bir şey duymadığımız projelerin seçime 1 ay kala lansa edilmesi biraz garip yani. Dönem içi yapmanız gerekenleri, dönem sonu yaparsanız bu çok samimi gözükmüyor."

"GALATASARAY'IN LİDER OLMADIĞI BİR ALANDA TÜRK SPORU HİÇBİR YERE GİTMEZ"

Galatasaray'ın Avrupa'da bütün spor dalların bulunması gerektiğine vurgu yapan Elmas, "Biliyorsunuz rahmetli Ali Sami Yen Beyin vizyonu, Türk olmayan takımları yenmektir. Aslında yurt dışında rakipleri yenmektir. Türk futbolu maalesef çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de Avrupa'daki tek başarıyı getirmiş Galatasaray ödüyor. Galatasaray'ın hem UEFA da hem de Türkiye'de futbolun yönetiminde çok aktif olması, liderlik yapması gerekiyor. Galatasaray'ın lider olmadığı bir alanda Türk sporu hiçbir yere gitmez. Bunu geçmişte de gördük" dedi.

"FUTBOLUN RUHUNU ÖLDÜRDÜLER"

"Bazı elit takımlarla alttaki takımlar arasındaki uçurumu arttırdılar" diyen Elmas, "Galatasaray gibi ve Avrupa'daki büyük markaların bu elit takımlarla rekabet şansını azalttılar. Burada aslında bir adaleti tekrar sağlama mecburiyeti var. Bu zaten tüm Avrupa'da konuşuluyor. Futbolun ruhunu biraz öldürdüler. Bugün borçlarını çok fazla arttırmış birkaç elit kulübün istediğini yaparak, diğer kulüplerin başarı şansını azalttılar" şeklinde konuştu.

"BU İKTİDAR MÜCADELESİ DEĞİL"

Yola çıktığında tüm başkan adaylarını, Galatasaray'ın ileri gelenlerini ziyaret ettiğine dikkat çeken Elmas, "Çözüm bulmamız gerektiğini söyledim fakat onlar çeşitli kaygılarla böyle bir şeye niyetleri olmadıklarını söylediler. O yüzden yola çıktım. Birleşme son anda olmaz. Birleşmeyi baştan iyi niyetle yapmak gerekir. Baştan yaptım olmadı ve ben de bu yola çıktım. Bu iktidar mücadelesi değil. Kurtuluş mücadelesi verecek doğru ekibi seçmektir. Bizim vicdanımız çok rahat. Bize düşen görev Galatasaraylıları ikna etmek. Galatasaraylıyı ikna edeceğiz ve en doğru ekibi görevlendireceklerine olan inancım tam" dedi.

"AMAÇ FARKLI BİR FORMATTA KAZANILAN ŞAMPİYONLUĞU, MEVCUT FORMATTA SAYDIRMAK"

Fenerbahçe'nin 59 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili de konuşan Burak Elmas, "Bu tam anlamıyla suni gündemdir. 59 öncesi şampiyonlukların kabul edilmemesi diye bir şey yok. Burada amaç farklı bir formatta kazanılan şampiyonluğu, mevcut formatta saydırılmak istenmesidir. Her saçma sapan istek yaratan kişiyle televizyona çıkıp sohbet ederek Galatasaray'ı yönetemeyiz. Bu tamamen saçma sapan, arkasında başka iddialar olan, haksız kazanç elde etmek olan bir denemedir, bir kalkışmadır. Bu denemenin asla başarılı olmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'A SONUNA KADAR ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray'ın içinden geçtiği kritik dönemin tüm Galatasaraylılar tarafından farkına varılması gerektiğini söyleyen Elmas, "Galatasaray'ın gelecekte nasıl bir Galatasaray olacağını belirleyecek bir seçim olacak. Benim Galatasaraylıların doğru kararı vereceğine inancım ve saygım sonsuz. Bizler çok güzel düşüncelerle, bu zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. Galatasaraylılar da sorgulamayı yapmalı ve en doğru kararı vermeleri gerekiyor. Biz sonuna kadar Galatasaray'a çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biz asla pes etmeden, sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.