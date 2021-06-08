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Burak Elmas: Galatasaray'ın kaybedecek vakti yok

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, "Benim hayatım Galatasaray ile geçti, Galatasaray benim ailem. Tarihi bir seçim olduğu için biz adayız. Galatasaraylılar 19 Haziran'da verecekleri oyla, kulübün gelecekte nasıl bir zihniyete doğru evrileceğinin kararını verecek" dedi.

Burak Elmas: Galatasaray'ın kaybedecek vakti yok

19 Haziran'da yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Burak Elmas, seçime az bir süre kala DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Kulübün mali olarak ibra edilmediği gerekçesiyle seçimin tekrar iptal edilmesi üzerine çıkan haberlerle ilgili olarak Elmas, "Benim böyle bir konuyla ilgili haberim yok. Artık Galatasaray'ın kaybedecek vakti yok. Bir an evvel bu seçim yapılmalı. Galatasaray iradesiyle seçilen yönetimin kulübün sorunlarını halletmeye başlamalı ve Galatasaray'ı ileri götürülmeli" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DAKİ AYRIŞMAYI BİTİRMEK İÇİN BİRÇOK PLANIMIZ VAR"

Galatasaray Kulübü'nün içinde bulunduğu ayrışmayı bitirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Elmas, "Bugün Galatasaray'da ciddi bir ayrışma var. Bu ayrışmayı bitirmek için birçok planımız var. Üyelerimizi bir araya getirmek için yapacağımız yeni sosyal tesislerle birlikte üyelerimizi dinleyerek onlarla daha şeffaf bilgi paylaşarak kulüple ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Son zamanlarda gelen yönetimler, kulübün teveccühü ile hizmet etmek üzere seçildiklerini unutarak kendilerini patron zannetmelerinden dolayı kendilerini camianın üzerinde görmeye başladı. Galatasaray'ın asıl sahibi onları oylarıyla göreve getiren üyelerdir" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIM PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE BAŞLAMAK İÇİN HAZIR"

Göreve gelmeleri durumda bütün sorunların çözümlerine aynı anda başlayacaklarını vurgulayan Burak Elmas, "Galatasaray'ın kronikleşmiş birçok problemi var. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm problemlerin çözümüne aynı anda başlamak gerekiyor. Bu yüzden biz alanlarında uzman bir ekip bir araya getirdik. Şu anda bütün arkadaşlarım, bütün problemlerin çözümüne aynı anda başlamak için hazırlar. Göreve geldiğimiz takdirde Galatasaray'ın kronikleşmiş bütün problemlerini halletmek üzere hazır durumdayız" dedi.

"REZAN EPÖZDEMİR, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ HUKUKÇULARDAN BİRİSİ"

Listesinde yer alan Rezan Epözdemir hakkında da değerlendirme yapan Burak Elmas, "Rezan bey, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hukukçulardan birisi. Kendisini uzun süredir yönetim kurulumuza dahil etme arzum vardı. Kendisiyle yaklaşık 1 sene önce bir görüşmemiz oldu. Fakat bu süreçte kendisinin Fatih hoca ile müvekkil ilişkisinden dolayı görevi kabul edemeyeceğini söylemişti. Ben tekrar kendisiyle görüştüm. O dönemde hocanın kontrayı sona eriyordu. O sebeple ikna ettik. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulabilecek yetkinlikte bir isim. Kendisinin birçok müvekkili var. Müvekkillerinin hepsi, Rezan Bey bizim listemize girdiği için bizi destekleyecek diye bir şey yok. Hem ona hem de müvekkillerine saygısızlık olur. Kendisi ekibimizin önemli bir parçasıdır. Yönetimimizde fark yaratacak arkadaşlarımızdan bir tanesidir" açıklamasında bulundu.

"BENCE HER ADAY GÖNLÜNDEKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMALI"

Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı için aday olan Yiğit Şardan'ın "Herkes Fatih Terim ile çalışacağını söylüyor ama acaba Terim onlarla çalışacak mı?" sözlerine de cevap veren Burak Elmas, "Etik çerçeveler doğrultusunda kendisiyle şu ana kadar bir görüşmem olmadı. Galatasaray'ın en büyük gelir getiren ve en büyük gideri olan şubesi, futbol. Fatih Terim cevabı, uygulamak istediğimiz vizyonu hangi teknik direktörle uygulamak istediğimizin cevabıdır. Bu bir teknik direktör kararıdır. Hocanın Galatasaraylılığını tartışmaya gerek yok. Bizim yönetimimizin görüşü budur. Diğer yönetimlerin farklı görüşleri olabilir. Aslında tüm adayların ismi ne olursa olsun futbol takımının başına getirmek istedikleri teknik direktörleri açıklaması mühimdir. Bence her aday, gönlündeki teknik direktörü açıklamalı. Biz de bunu yaptık" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MARKASINI TAŞIYAN HER SPOR BRANŞININ HEDEFİ, EN TEPEDİR"

Amatör branşları tekrar ayağa kaldırmak adına projelerini tamamladıklarını vurgulayan Elmas, "Tüm şubelerimizde ciddi bir strateji hazırlığı yaptık. Misyonları ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli bütçeleri belirledik. Bu bütçelere uygun sponsorlar bulduk. Bu sponsorların birçoğuyla birebir görüştük, ön protokol imzaladık. Bizim amacımız uzun dönemli, sürdürülebilir bir başarı elde edebilmek. Galatasaray markasını taşıyan her spor branşının hedefi, en tepedir. Biz bu branşlara sadece spor olarak değil ailemizi büyüten bir faktör olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMATÖR BRANŞLARDA DA ÖNEMLİ SPONSORLUK ANLAŞMALARININ ÖN PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK"

Ön protokol imzaladıkları sponsorluk anlaşmalarının sadece futbolda değil amatör branşlara da olduğunun altını çizen Elmas, "Amatör branşlarda da önemli sponsorluk anlaşmalarının ön protokolünü imzaladık. Göreve gelmediğimiz için bununla ilgili detaylı rakamları açıklayamıyoruz. İmzaladığımız ön protokollerin birçoğunda bir gizlilik maddesi var. Eğer gizlilik ilkesine rağmen açıklamamıza izin verirlerse büyük keyifle açıklarız. Bu rakamların Galatasaray için çok ciddi rakamlar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"BİZ BU YOLA İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN DEĞİL, GALATASARAY MÜCADELESİ İÇİN ÇIKTIK"

Göreve gelmeleri halinde diğer adayların taahhüt ettikleri projeleri de açıklamaları halinde hayata geçirebileceklerini söyleyen Burak Elmas, "Biz bu yola iktidar mücadelesi için değil Galatasaray mücadelesi için çıktık. Tüm adayların tüm çalışmaları Galatasaray için yapılmıştır. En iyilerini uygulamak da Galatasaray yönetiminin görevidir. Biz seçilirsek diğer adayların taahhüt etmiş olduğu projeleri bir bir görüşerek en iyisini uygulama hedefimiz var. Başka bir yönetim teveccüh görürse biz de projelerimizi keyifle kendileriyle paylaşırız" diye konuştu.

Son olarak Galatasaray camiasına bir mesaj veren Elmas, "Benim hayatım Galatasaray ile geçti, Galatasaray benim ailem. Tarihi bir seçim olduğu için biz adayız. Galatasaraylılar 19 Haziran'da verecekleri oyla, kulübün gelecekte nasıl bir zihniyete doğru evrileceğinin kararını verecek. Her bir oy çok değerli bu seçimde. Kararları ne olursa olsun bütün Galatasaraylıları 19 Haziran'da oy vermeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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