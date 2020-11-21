Burak Elmas: "Tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayım"

AA

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısına, yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne uygun olmadığını ileri sürerek katılmadı.

Toplantıda söz alan eski yöneticilerden Burak Elmas, kulüp yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurulu 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapma kararı aldığını hatırlattı.

Kovid-19 salgının son dönemde tüm dünyada yoğun bir şekilde etkili olduğunu aktaran Elmas, "Yasal izinler alınmış ve hiçbir Galatasaraylıyı sağlık açısından en ufak bir tehlikeye maruz bırakmadan icrası mümkün olabilecek ilk seçimde, tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayım. Yol arkadaşlarım ve ben karşılaşacağımız zorlukların ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ancak görünün o ki an itibarıyla seçim yapmanın ön şartı olan yasal izin, seçim deklarasyonunun üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala divana ulaşmamıştır. Normal şartlarda 2-3 günde çıkan bir izin ağırlaşan pandemi koşullarında elbette kolay çıkmayacak. Devletin ciddi boyutta ağırlaşan koşullar sebebiyle ek tedbirler aldığı, hafta sonu kısmi sokacağa çıkma yasağı getirdiği bir ortamda seçim konuşmaktan ciddi rahatsızlık ve endişe duymaktayım." diye konuştu.

Burak Elmas, seçimin 26 Aralık'ta yapılması durumunda birçok üyenin oy kullanamayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"1800 civarında 65 yaş üstü, 200 civarı 20 yaş altı kulüp üyemiz var. 26 Aralık'ta bir seçim olması durumunda, bu üyelerimizin tüzüğümüzün kendilerine tanımış olduğu hakları kullanmak için sadece 3 saatleri olacak. Kaldı ki daima akıl ve bilim yolunda ilerleyen bizler, pandeminin yayılma hızının ilk döneme göre arttığını akademik yayınlardan takip ediyoruz. Can kayıpları artıyor, koşullar iyice ağırlaşıyor. Üç gün önce maalesef 91 yaşındaki anneannemi bu virüs sebebiyle kaybettik. Kendisini koruma altına almamıza rağmen virüs bir şekilde ulaştı ve kurtaramadık. 102 yaşına giren, Allah sağlık ve selamet versin hiçbir seçimi kaçırmayan kulübümüzün duayeni Ali Fuat Diriker ağabeyimi ve arkadaşlarını böyle büyük bir riske karşı karşıya bırakacak olmak benim vicdanıma sığmıyor. Basit bir hesapla oy kullanma şartlarını elde etmiş üyelerimizin yüzde 25'inin iradesi bu seçime yansımayacak. Aslında konu tamamen halk sağlığı boyutunda. Hiçbir ikbal ve hırs, insan canından değerli değildir, olmamalıdır."

Bazı divan kurulu üyelerinin güncel konularla ilgili görüşlerini dile getirdiği toplantı, 3,5 saat sürdü.