Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.