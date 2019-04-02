2. Sayfa programının haberine göre, Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğindeki 'Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, “Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Onu nerede görsem selam da veririm, konuşurum da. Aramızda böyle şeyler olmaz” dedi.

Daha önce Engin Altan Düzyatan da Özçivit için, “Burak kardeşim de hakkını verecek, inanıyorum” demişti.