Burak Sense'den 'Başka Beden'

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Sanatçı Burak Sense, tüm detaylarıyla özgürlüğün simgesi olarak betimlediği yeni projesi "Başka Beden" ile müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının alışılmışın dışında aranjesi Cem Ergunoğlu, mix mastering ise Erol Temizel imzası taşıyor.

Şarkıcı Burak Sense, müzikal kariyerinin yanı sıra eş zamanlı başarılı bir avukat olarak kariyerini sürdürüyor. Kendini yıllardır müziğe adamayı bekleyen müzisyen, müzikte herhangi bir kategori ya da sınırlandırmayı doğru bulmadığını dile getirdi.

Sektöre merhaba diyen Sense, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Türkiye'de kendime kimseyi örnek almıyorum ve pop müziğin bir süredir kan kaybettiğini ve özellikle büyük isimlerin risk almaktan korktukları için hep aynı ritm üzerine benzer sözler ile müzikteki bu tekdüzeliğe sebep olduklarını düşünüyorum. Derdim hepsinin dışına çıkmak, umarım çok seversiniz.

Onur Aldoğan yönetmenliğinde yaklaşık 16 saatte çekilen "Başka Beden"in klibinde sanatçıya iki manken eşlik etti.

Yeni projesinin hem görselleri hem de soundu ile Türkiye'de önemli bir yer edinmekte ısrarcı olan Sense, şarkısının sözleri ile beden ve ruhun çatışmasına değindi. Burak Sense, herkesin kendi yalnızlığında, iç sorularına dönerek, cevap aramasının önemini vurguladı. Burak Sense'nin yeni projesi "Başka Beden", tüm müzik platformlarında yerini aldı.