Beşiktaş'ın transferi konusunda görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı ve transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya Havalimanı'na indi.

Gazetecilerin sorularına "Hayırlı olsun. Bugün konuşuruz." yanıtını veren Burak, kendisini bekleyen otomobille havalimanından ayrıldı.

İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce de siyah beyazlı formayı giymişti.

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