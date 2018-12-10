Mehmet Demirkol, konuşmasının devamında Trabzonspor cephesinde de çıkış yolunun bu olacağını ifade ederken, " Burak Yılmaz transferi olacak gibi gözüküyor. Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun. Bir haber vermiyorum, sadece haberleri okuyup yorum yapıyorum. Çıkış yolu bu gözüküyor. Trabzonspor, Burak ve Onur dışarıda bıraktı ve piyasaları düştü. Çünkü 'Onlar gittikten sonra biz daha iyi takım olduk' dedi. Resim bu. Dolayısıyla Burak'ın piyasası bundan 6 ay önceki gibi olamaz" ifadelerini kullandı." dedi.

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