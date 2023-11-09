Burak Yılmaz'dan 4 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakanın 11'inden 4 değişiklikle bu zorlu mücadeleye çıktı.

Yılmaz; kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'a şans verirken, savunmanın sağında ise Onur Bulut - Rosier değişikliği yaşandı. Orta sahada da Salih Uçan'la Amir Hadziahmetovic ve Tayfur Bingöl'le Jackson Muleka yer değiştirdi.

Burak Yılmaz, Bodo/Glimt maçına şu 11'le çıktı:

"Mert Günok - Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov - Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Fernandes, Rashica, Muleka - Cenk."

Hastalığı nedeniyle iki haftadır formasından uzak kalan Aboubakar, mücadeleden önce UEFA'ya bildirilen listede 11'e yazılmıştı. Ancak golcü futbolcu, ısınma esnasında adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun 11'de görev aldı.