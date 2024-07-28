Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta geçen sezon önce yardımcı antrenörlük görevi yapan ardından teknik direktörlük görevini yürüten Yılmaz, siyah-beyazlı takımdaki dönemine dair itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

"BEŞİKTAŞ'TA İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRMEDİK" "Antrenörlük kariyerime, futbol kariyerimde en önemli yeri olan Şenol Hoca ile başladım. Açık konuşmak gerekirse iyi bir transfer dönemi geçirmedik. Bu da taraftarların tepkisine neden oldu. Önce Şenol Hoca görevi bıraktı. Sonra yönetim seçim kararı aldı. Şenol Hoca ayrılırken yönetim ile istişare ederek göreve benim devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar. Futbolculardan da başkana pozitif söylemler gelince benden en azından seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi." REKLAM

"KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKTIM" "Ben o dönem Milli Takım'dan teklif almıştım ve Montella'nın yardımcısı olacaktım. Mantık olarak oraya gitmem gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ta kaotik bir ortam vardı. Sonradan da gördüğümüz gibi herhangi bir hocanın orada başarılı olması pek mümkün gözükmüyordu ve olamadı. Ancak ben mantığımla değil kalbimle hareket ederek elimin taşın altına koydum. Yine olsam yine yaparım büyük ihtimalle. İşler istediğimiz gibi gitmedi, Ahmet başkanın tüm ısrarlarına rağmen kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu kadar, çok net bir şekilde bu."

"BENİM İÇİN ANLAMI OLMAYAN BİR YER" Burak Yılmaz, Beşiktaş'ı sosyal medyadan takipten çıkması hakkında ise, "Sosyal medyada takip edip, etmeme işini çok abartıyoruz. Sosyal medya benim için hiçbir anlamı olmayan bir platform. En nihayetinde sanal bir ortam. O dönem duygusal olarak bir kırılma yaşadım. Kendimi iyi hissetmiyordum. Her şeyden uzaklaşmak istedim. Resetlenmek istedim. Ben zaten Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerle, geçmiş yöneticilerle ve futbolcularla görüşüyorum, şu anda da değil. İnsanların gördüğü gibi en ufak bir problem yok. Tartışmalar olmuştur ama ben mevcut yönetimle, geçmiş yönetimle ve hatta hocalarımla aynı iletişime devam ediyorum." şeklinde konuştu. BAILLY KONUSU "En çok eleştirildiğim konu, Bailly konusuydu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bana attığı mesajı insanlar görseydi.. Özürler içeren çok güzel bir mesaj attı bana. Böyle bir şey olmuştu."