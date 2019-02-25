Burak Yılmaz'dan bir ilk!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Burak Yılmaz bir ilki yaşadı. 18 ve 45+2. dakikalarda ağları havalandıran 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü atmış oldu.
Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.
11. GOLÜNÜ ATTI
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-2007'de ligde 5 gol atan Burak, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-2008'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti. Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 5 maçta takımına 4 gol kazandırdı.
Akhisarspor, Büyükşehir Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada 2 golü de atan isim oldu. Burak Yılmaz son olarak da Fenerbahçe ile oynanan derbide 18 ve 45+2. dakikada fileleri havalandırdı.
KARİYERİNDE EN ÇOK GOLÜ FENERBAHÇE'YE
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi seviyor... Yıldız oyuncunun kariyerinde 8. golünü attığı Kanarya derbilerde en çok gol attığı takım oldu.
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