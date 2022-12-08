"Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus değerli bir isim. Altay Bayındır'a desteğinden dolayı teşekkür ederim. Beni hayranı yaptı. Ben böyle bir şey görmedim. Ayrıca 'Büyük takım 3 maç oynar' demesi, taktikleri, her şeyiyle ondan çok şey öğreniyoruz, kızdırmayalım."