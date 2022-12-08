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Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Burak, pek çok konuda önemli ifadeler kullandı

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  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Hayatımda bir değişim var ama bu yaşla alakalı. Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Çünkü futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak"
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın başına geçti. Çok mutluyum, en iyisini yapacaktır. Dört gözle maçlarını bekliyorum."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Harika bir kariyerim oldu. Nankörlük edemem. En azından şimdiki tecrübemle 20'li yaşlarda olsam, Beşiktaş'tan gönderilmezdim."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Aklımda teknik direktör olarak büyük takımda çalışma, şampiyon olma hedefim var ama bunu şimdi söylemeye gerek yok. Daha yavaş ilerlemek lazım. Zamanı gelince, çalışmak isterim
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Her yerde şansını kullanmış ve başaramamış Burak Yılmaz'ı Şenol Güneş, güvendi ve beni Türk Futboluna kazandırdı. Galatasaray da beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?"
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform. İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Genç oyuncuların peşinde aileleri ve babaları koşmasın. Babamın bir lafı vardır, 'Babası peşinden koşanlardan bir şey olmaz' diye. Tüm aileler, çocuklarını futbolcu yapmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarını rahat bıraksın. Futbolda ve sanatta torpil olmaz."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Hayatımda kırılma anlarım, Şenol Güneş, Trabzonspor'a transferim, Çin'e transferim ve Lille'e transferim. Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Kardeşim Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum 'PSG ve Manchester City' istiyor. Bir gün 'A Milli Takım'a neden çağrılmadı?' diye konuşuluyor. Bir gün 'Hocası neden oynatmadı?' diye eleştiri..."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus değerli bir isim. Altay Bayındır'a desteğinden dolayı teşekkür ederim. Beni hayranı yaptı. Ben böyle bir şey görmedim. Ayrıca 'Büyük takım 3 maç oynar' demesi, taktikleri, her şeyiyle ondan çok şey öğreniyoruz, kızdırmayalım."
  • Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Şenol Güneş, Fatih Terim, Jesus, Icardi, Arda Güler...

    "Icardi önemli bir futbolcu. Başka sorunları var, onları da halledebilecek tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray da ona destek olacaktır. Galatasaray'da çok başarılı olur. Okan ağabeyin desteği, ilişkisi ve Galatasaraylılığı, Icardi'yi üst noktaya taşıyacaktır."

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