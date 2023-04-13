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Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier açıklaması

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Müslüman futbolculara hakaret ettiği iddia edilen eski hocası Christophe Galtier'e destek verdi. Yılmaz, Galtier için "Hiçbir olumsuz davranış hissetmedim." ifadelerini kullandı

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  • Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!

    Fransa'da Müslüman futbolculara hakaret ettiği haberleri çıkan Christophe Galtier'e eski öğrencisi Burak Yılmaz'dan destek geldi.
  • Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!

    Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Lille'de birlikte çalıştığı Galtier'in hakkında çıkan haberlerin "Saçmalık" olduğunu dile getirdi.
  • Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!

    Burak Yılmaz, Galtier için destek paylaşımında, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı.
  • Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!

    NELER YAŞANDI?

    RMC Sport'un haberinde Nice sportif direktörü Julien Fournier, geçen sezonki teknik direktörleri Christophe Galtier’nin “Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı.” dediğini iddia etmişti. 
  • Burak Yılmaz'dan Galtier'e destek!

    "CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

    Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.

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