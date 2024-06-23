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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Burak Yılmaz'dan millilere destek - Futbol Haberleri

        Burak Yılmaz'dan millilere destek

        A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olurken Burak Yılmaz'dan destek geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:00
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        Burak Yılmaz'dan millilere destek
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        Kayserispor'un teknik direktörü eski milli futbolcu Burak Yılmaz, millilerimiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

        "ACIMASIZ ELEŞTİRİLER KİMSENİN BİR İŞİNE YARAMAYACAK"

        Yılmaz, X'te yaptığı paylaşımda "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak."Bizim çocuklar"a güvenelim, destek olalım…" ifadelerini kullandı.

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