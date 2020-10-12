UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.

Mücadelenin 90+3. dakikasında; teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu oyundan alırken, yerlerine Yusuf Yazıcı ile Enes Ünal oyuna dahil oldu.

Milliler, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılırken son dakikalarda oyundan alınan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcunun Şenol Güneş'e "Hocam maç bitti ya!" şeklinde tepki göstermesi yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve yaptığı değişiklik tercihi ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "O kadar oyuncu değişikliğine rağmen 2 dakika uzatma verildi. Ben 5 dakika bekliyordum. Değişikliklerin de bir anlamı kalmadı." dedi.