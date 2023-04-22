"BİZ MAĞDURUZ, PRİMCİ DEĞİLİZ"

37 yaşındaki futbolcu, prim kriziyle ilgili yöneltilen soruya ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.'' şeklinde yanıt verdi.