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Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

Türk futbolun önemli isimlerinden Burak Yılmaz, kariyerinde yaşadıkları, EURO 2016'daki prim krizi ve Çin'e transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. 37 yaşındaki golcü, birlikte forma giydiği isimlerden oluşan en iyi 11'ini de açıkladı. İşte detaylar...

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  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Socrates'in YouTube kanalındaki 'Demirkol’un Galaxy Rehberi' programında Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.

     
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    Tecrübeli golcü EURO 2016'da yaşanan prim krizi ve Çin'in BJ Guoan takımına transfer oluş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    "BİZ MAĞDURUZ, PRİMCİ DEĞİLİZ"

    37 yaşındaki futbolcu, prim kriziyle ilgili yöneltilen soruya ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.'' şeklinde yanıt verdi.
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    "BEN 2 DEDİYSEM BAŞKAN 5 DEDİ"

    "Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. Seni almadan Çin'e gitmem dedi. Devlete söz verdiğini söyledi. Dedim: 'ben gelemem, eşim hamile falan'. "Yok olmaz, kabul etmiyorum, bana bir para söyle" dedi. Menejerim Ali abi de 'söyle bakalım bir para' dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum.''
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    "GÜIZA 1 NUMARAYDI"

    Tecrübeli golcü, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Güiza ile ilgili ise ''Mesela Güiza çok beğenilmezdi ama arkaya koşu olayında bir numaraydı." sözlerini kullandı.
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    EN İYİ 11'İNİ AÇIKLADI

    Burak Yılmaz, kariyeri boyunca forma giydiği isimlerden oluşan 'en iyi 11'ini de açıkladı.
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    MUSLERA
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    EBOUE
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    LUGANO
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    FONTE
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    ROBERTO CARLOS
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    MELO
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    COLMAN
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    JAJA
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    SNEIJDER
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    ALEX
  • Burak Yılmaz en iyi 11'ini açıkladı

    DROGBA

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