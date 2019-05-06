Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken mücadelenin ardından tartışma çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Kartal'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa ile bir diyaloğa girerken konuya Burak Yılmaz da dahil oldu. Tecrübeli golcü, Şahin'e sert tepki gösterirken araya giren Abdurrahim Albayrak ve Hasan Şaş, Kral'ı oradan uzaklaştırdı. Bu sırada taraftarlar da Burak'a yoğun tepki gösterdi.