Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u seçen ünlüler arasında yer alan emekli futbolcu Burak Yılmaz, eşi İstem Atilla, kızları Derin ve Yağmur ile Türkbükü'ndeki bir otelde konaklıyor.