Burak Yılmaz’ın, gol sorunu yaşayan takımlarla ismi sık sık gündeme gelmeye devam ediyor... Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncuyla ilgili bir başka iddia da Azerbaycan basını tarafından ortaya atıldı. Azeriler, Burak’ın Beşiktaş’la görüştüğünü ve “Para benim için ilk planda değil. Beşiktaş’ı istiyorum. 2 milyon euroya sizde oynarım” teklifi yaptığını öne sürdü.



Burak Yılmaz’ın yakın çevresine dayandırılan haberde, tecrübeli golcüye Siyah-Beyazlı yönetimden net bir cevap verilmediği belirtildi. Azeriler, Şenol Güneş’in takımda kalmasının kesinleşmesi halinde transferin Ocak’ta gerçekleşeceğini de iddia etti.

EN ‘UYGUN’ TAKIM AL RAYYAN

Güneş’in, Milli Takım’ın başına geçmesi halinde ise Burak Yılmaz’ın, Beşiktaş macerasının zor olacağını belirten gazete, ikinci seçenek olarak Katar’ı gösterdi. Katar’ın Al Rayyan Kulübü’nü çalıştıran Türk Teknik Direktör Bülent Uygun’un, Burak Yılmaz’ı çok istediği ve transferi için ekonomik fedakarlıktan kaçınmayacağı da öne sürüldü. Bülent Uygun’un daha önce, “En beğendiğim golcü Burak Yılmaz” şeklindeki sözleri de hatırlatıldı ve bu transfer için ortamın uygun olduğu vurgulandı. Uygun’un takımı şu anda Katar ulusal liginde 3. sırada bulunuyor.

RAKİPLERE GİDER ENDİŞESİ

Daha önce Trabzonspor’un yüksek bonservis talebi nedeniyle Beşiktaş’a gidemeyen Burak Yılmaz’ın bu kez alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme şansı bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu konuda esneklik göstermeye sıcak bakıyor. Daha önce, “Burak Yılmaz’ı alacak parayı darphane basmadı” diyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da şimdi Burak’ın ayrılık seçeneğine olumlu bakıyor. Ancak Karadeniz ekibi rakiplerine gitmesini de istemiyor.

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