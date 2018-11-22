Burak Yılmaz’ın, gol sorunu yaşayan takımlarla ismi sık sık gündeme gelmeye devam ediyor... Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncuyla ilgili bir başka iddia da Azerbaycan basını tarafından ortaya atıldı. Azeriler, Burak’ın Beşiktaş’la görüştüğünü ve “Para benim için ilk planda değil. Beşiktaş’ı istiyorum. 2 milyon euroya sizde oynarım” teklifi yaptığını öne sürdü.
Burak Yılmaz’ın yakın çevresine dayandırılan haberde, tecrübeli golcüye Siyah-Beyazlı yönetimden net bir cevap verilmediği belirtildi. Azeriler, Şenol Güneş’in takımda kalmasının kesinleşmesi halinde transferin Ocak’ta gerçekleşeceğini de iddia etti.
EN ‘UYGUN’ TAKIM AL RAYYAN
Güneş’in, Milli Takım’ın başına geçmesi halinde ise Burak Yılmaz’ın, Beşiktaş macerasının zor olacağını belirten gazete, ikinci seçenek olarak Katar’ı gösterdi. Katar’ın Al Rayyan Kulübü’nü çalıştıran Türk Teknik Direktör Bülent Uygun’un, Burak Yılmaz’ı çok istediği ve transferi için ekonomik fedakarlıktan kaçınmayacağı da öne sürüldü. Bülent Uygun’un daha önce, “En beğendiğim golcü Burak Yılmaz” şeklindeki sözleri de hatırlatıldı ve bu transfer için ortamın uygun olduğu vurgulandı. Uygun’un takımı şu anda Katar ulusal liginde 3. sırada bulunuyor.
RAKİPLERE GİDER ENDİŞESİ
Daha önce Trabzonspor’un yüksek bonservis talebi nedeniyle Beşiktaş’a gidemeyen Burak Yılmaz’ın bu kez alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme şansı bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu konuda esneklik göstermeye sıcak bakıyor. Daha önce, “Burak Yılmaz’ı alacak parayı darphane basmadı” diyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da şimdi Burak’ın ayrılık seçeneğine olumlu bakıyor. Ancak Karadeniz ekibi rakiplerine gitmesini de istemiyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.