Burak & Mirin sarmaş dolaş!

Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Pazartesi günü deplasmanda ikinci yarının flaş takımı Rize’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Şenol Güneş yönetiminde yapılan basına kapalı çalışmada, kavgalı olduğu konuşulan Burak ve Mirin bu kez bambaşka görüntüdeydi. Paylaşılan fotoğraflarda, en sert geçen top kapma çalışmalarının sertliğe yansıması dışında gülüşmeler ve kahkahalar dikkat çekti.

Burak ve Mirin’in birlikte koşu yaparken verilen fotoğrafın ardından ikilinin sarılmış olan görüntüsü de vardı. Mirin’e sarılan Burak, geçtiğimiz hafta yaşının olgunluğa getirdiğini ve kararlar alırken aceleci olmadığını söylemişti.