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Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

Kariyerini Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz sosyal medya üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Burak Yılmaz birçok konuda açıklamalar yaptı

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  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'datop koşturan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    Burak Yılmaz'a sorulan sorular arasında Portekiz maçında kaçan penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı en iyi gol, 2010 yılı öncesinde ve sonrasındaki performansları, normal yaşantısındaki bir günü ile Lille zamanları yer aldı.
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    2022 Dünya Kupası play-off'unda karşılaştığımız Portekiz'le oynanan maça dair konuşan Burak Yılmaz, kaçırdığı penaltı nedeniyle çok sayıda küfürlü mesaj aldığını dile getirdi. 
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    Tecrübeli golcü "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorusunu da yanıtlayan Yılmaz, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü" dedi.
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    '2010 öncesi Burak Yılmaz ile 2010 sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark neydi?' sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "2010 yılından önce düşündüklerim farklıydı. 2010 yılından sonra Şenol Güneş ile tanışmamla beraber tamamen hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım" diye konuştu.

     
  • Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"

    Burak Yılmaz, Antalya'da kamp yaptıkları sırada açıklamalarda bulunmuş ve kariyerini Fortuna Sittard'da bitireceğini ve futbolcu olarak Türkiye'ye dönmeyeceğini söylemişti. 

     

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