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Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı?

Giriş: 11.04.2019 - 11:19 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Şekerli, meyveli, çiçekli ya da baharatlı... Her burcun farklı zevkleri olduğu gibi farklı kokuları da var. Peki sizin parfümünüz hangisi? İşte burçlara göre parfüm önerileri...

  • 1Burçlara göre parfüm önerileri
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    KOÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Enerjisi bitmek bilmeyen, cesur ve dinamik Koç kadını, maceraperest ruhuyla tüm gözleri üzerine toplar. Çok hafif kokular Koçlara göre pek değildir, onlar iddiadan hoşlanır. Bu nedenle odunsu ve çiçeksi kokular Koç kadınları için biçilmiş kaftandır. 

     

  • 2Burçlara göre parfüm önerileri
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    Dolce & Gabbana The One

    Yves Rocher Evidence Intense

    Marc Jacobs Daisy Dream

  • 3Burçlara göre parfüm önerileri
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    BOĞA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Güzelliğin sembolü Venüs tarafından yönetilen Boğalar, sofistike ve kaliteli kokulardan hoşlanır. Değişimi pek sevmeyen Boğalar, parfümlerine de sadıktır. Venüs tarafından yönetildikleri için feminen ve romantik kokular onlara uygundur. 

  • 4Burçlara göre parfüm önerileri
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    Lancome Tresor

    Chloe Love

    Gucci Flora

  • 5Burçlara göre parfüm önerileri
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    İKİZLER KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    İletişim yönü güçlü, konuşmayı seven İkizler kadınları alışılagelmiş kokuları sevmezler. Yenilikçi olan İkizler, farklı ve ilginç kokuları denemeyi sever. Boğa'nın aksine bir parfüme takılı kalmaktan hoşlanmaz. Temiz ve ferah kokular İkizler için uygundur.

  • 6Burçlara göre parfüm önerileri
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    Jo Malone Orange Blossom

    Dior Homme Intense

    Chloe Love Story

  • 7Burçlara göre parfüm önerileri
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    YENGEÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Hassas, romantik ve duygusal olan Yengeçler, kendilerini evinde hissettirecek parfümlerden hoşlanır. Ağır kokular onların başlarını ağrıtır.  Anlayışlı, şevkatli ve köklerine bağlı Yengeç burçlarına ikonik parfümler yakışır. 

  • 8Burçlara göre parfüm önerileri
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    Chanel No 5 

    Maison Margiela Replica Beach Walk

    Bobbi Brown Almost Bare

  • 9Burçlara göre parfüm önerileri
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    ASLAN KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Hayatlarında griye yer vermeyen Aslan kadınları, kişilikleri gibi baskın ve aromatik kokulardan hoşlanır. Ortamlarda dikkat çekmeyi seven Aslanlar için egzotik kokular uygundur.

  • 10Burçlara göre parfüm önerileri
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    Paco Rabanne Lady Million

    Givenchy Absolutely Irresistible

    Tom Ford Black Orchid 

  • 11Burçlara göre parfüm önerileri
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    BAŞAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Titizliğine ve detaylara özen gösteren Başaklar parfümlerinde de sadıktır. Bu burçtaki kadınlar kişiliğinin önüne geçmeyen hafif ve temiz kokulardan hoşlanır. 

  • 12Burçlara göre parfüm önerileri
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    Estée Lauder Sensuous

    Dkny Be Delicious

    Chanel Coco Mademoiselle

  • 13Burçlara göre parfüm önerileri
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    TERAZİ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Çevresine huzur veren fakat eğlenceli Terazi kadınları doğallık peşindedir. Son derece hafif ve özgün kokuları kullanmayı tercih eden Teraziler, dengeli ve uyumlu olmalarıyla bilinirler. 

  • 14Burçlara göre parfüm önerileri
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    Jo Malone Silk Blossom

    Giorgio Armani Idole

    Bvlgari Aqva Divina

  • 15Burçlara göre parfüm önerileri
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    AKREP KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    İhtiraslı, hırslı ve tutkulu olan Akrep kadınları, çekici ve seksi kokulardan hoşlanır. Baskın kokular Akrep kadınını yansıtır. Bu nedenle parfüm seçimlerini bu yönde kullanmaları yerinde olacaktır.

  • 16Burçlara göre parfüm önerileri
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    Yves Saint Laurent Manifesto

    Paco Rabanne Black XS

    Elie Saab Le Parfüm

  • 17Burçlara göre parfüm önerileri
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    YAY KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Özgürlüğüne düşkün Yay kadınları, gezmeyi, yeni kültürler tanımayı isterler. Ayrıca farklı kokuları denemekten de kaçınmaz. Sofistike Yay burcu kadını hafif ve ferah kokuları sever.

  • 18Burçlara göre parfüm önerileri
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    Armani Prive Figuier Eden

    Balenciaga Rosabotanica

    Estee Lauder Pleasures Intense

  • 19Burçlara göre parfüm önerileri
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    OĞLAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Sorumluluk sahibi, alışkan, detaycı, titiz Oğlak için kendine has kokular vazgeçilmezdir. Özgün ve hafif kokular Oğlaklar için uygundur. 

  • 20Burçlara göre parfüm önerileri
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    Victor & Rolf Flowerbomb

    JLo Glow

    Giorgio Armani, Sì Passione

  • 21Burçlara göre parfüm önerileri
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    KOVA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Cesur ve lider bir yapıya sahip Kova kadınları, bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkar. Maceraperest Kovalar, dinamik kokulardan hoşlanır. 

     

  • 22Burçlara göre parfüm önerileri
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    Prada - La Femme L’Eau

    Chloe - Nomade

    Miu Miu - L'eau Rosée

  • 23Burçlara göre parfüm önerileri
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    BALIK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Çekingen ve naif olan Balık kadınları, yaşam enerjilerini denizden, sudan alırlar. Anaçlıklarıyla etrafına sevgi saçan Balık kadınına en uygun kokular genellikle çiçek kokularıdır. 

  • 24Burçlara göre parfüm önerileri
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    Cacharel Anais Anais

    Avon TTA Tomorrow

    Oscar De La Renta - Bella Blanca

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