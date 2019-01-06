Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu Burcu Biricik, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Binici, "Şu sıralar boştayım, kafamı dinliyorum. Henüz anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Sektörün durumu da ortada zaten. Setlerin üç hafta ara vermesi hiç normal değil. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz” açıklamasında bulundu.

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