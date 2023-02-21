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Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı

Hatay'da dün akşam iki büyük deprem daha yaşandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı sarsıntıların ardından oyuncu Burcu Biricik, amcasının enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi

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  • Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı - Son dakika deprem haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay, dün akşam da sarsıldı.
  • Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı - Son dakika deprem haberleri

    Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı - Son dakika deprem haberleri

    Birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 294 kişi de yaralandı.
  • Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı - Son dakika deprem haberleri

    "LÜTFEN ACİL YARDIM"

    Ünlü oyuncu Burcu Biricik de amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
  • Burcu Biricik'in amcası enkaz altında kaldı - Son dakika deprem haberleri

    Instagram hesabından Oğuzhan Uğur’un paylaşımına yorum yapan Biricik, "Hatay Antakya, Küçük Dalvan İpek Sokak nO: 16'da amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?" dedi.

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