Burcu Biricik o filme konuk oldu - Magazin haberleri

Ocak ayında beyazperde seyircisiyle buluşma hazırlanan yılın en renkli komedi filmi Feride’nin çekimlerine Burcu Biricik, konuk oyuncu olarak katıldı. Filmin senaryosunu da kaleme alan yakın arkadaşı Zeynep Çamcı’ya sürpriz yapan başarılı oyuncu, bir moda ikonunu canlandırarak seyirci karşısına çıkacak.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.