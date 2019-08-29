Eşiyle birlikte el ele yürüyüş yaparken görüntülenen Burcu Biricik, ‘Kuzgun’ dizisiyle ekranlarda olmaya devam edeceğini ve yeni sezon çekimlerine başladıklarını dile getirdi.
"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAPMAKTA ÖZGÜRDÜR"
Ömür Gedik’in alışveriş merkezlerinde bazı kadınların şortlarının abartılı olduğuna dair Twitter’dan yaptığı eleştiri sorulduğunda, “İsteyen istediğini yapmakta özgürdür.” sözleriyle, kişinin tercihine bırakılması gerektiğini belirtti.
"BOLCA DİZİ İZLİYORUZ"
İşten arta kalan zamanlarda eşiyle birlikte nasıl değerlendirdikleri sorulması üzerine Emre Yetkin, “Dijital platformlardaki dizileri izlemeye çalışıyoruz genellikle bu sayede bolca dizi izliyoruz” diyerek, işten arta kalan zamanlarını dizi izleyerek değerlendirdiklerini ifade etti.
Objektiflere el ele poz veren ünlü çift, daha sonra bir restorana giriş yaparak baş başa akşam yemeği yediler.
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