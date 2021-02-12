Sevgililer Günü ile ilgili, "Kutlayacak bir aşkım olmadığı için o gün hiç bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin" açıklamasıyla gündeme gelen Esmersoy, "14 Şubat'ta ben çalışıyorum, şaka yaptım. İsteyen herkes, istediği insanla olsun Sevgililer Günü'nde" dedi.