8 YILLIK TOTEMİNİ AÇIKLADI

Yeni yıl planlarından bahseden 45 yaşındaki Esmersoy, her sene olduğu gibi geleneği bozmayacağını ve 2022'ye yurt dışında gireceğini ifade etti. Yeni yıla yurt dışında girmeyi totem haline getirdiğini söyleyen Burcu Esmersoy, şu şekilde konuştu:

Böyle bir geleneğimiz oldu. Allah izin verdiği sürece yılbaşına yurt dışında gireceğim. Orada arkadaş grubumuz var. Türkiye'ye çok fazla gelemiyorlar. Onları da görüyoruz, iyi geçiyor. Ülke ve yer hiç değişmiyor. New York ya da Miami'ye gidiyoruz. 8 senedir böyle sürüyor.