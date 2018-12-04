Gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü onlarla sohbet eden güzel sunucu, bebek sorularının gelmesi üzerine, "Şimdilik bebekle alakalı bir gelişme yok. Gerçekten olsa söylerim. Haberlerde ki gibi, evet; ikiz bebek istediğim doğru ama henüz tüp bebek tedavisine başlamak için erken, başlamadık" dedi.

Aracının gelmesi üzerine gazetecilere teşekkür eden Esmersoy, kendi aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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