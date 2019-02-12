Her hafta geldiği kuaförüne haftalık saç ve cilt bakımlarını yaptıran başarılı sunucu daha sonra alışveriş merkezini dolaşarak alışverişin keyfini çıkardı.

Gazeteciler ile karşılaşan ve objektiflere poz veren Esmersoy, sarı ve lacivertin uyumu ile şıklığı yakalamıştı. Muhabirler ile kısa süre sohbet eden ancak acelesi olduğunu söyleyen ünlü sunucu bakım ve alışverişin ardından kısa süreden alışveriş merkezinden ayrıldı.