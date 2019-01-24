Her zamanki sade güzelliği ile göz dolduran Esmersoy, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ardından yakın dostları ile bir araya gelen güzel sunucu, bir kafe de oturup, uzun süre sohbet ettiler.

Esmersoy'u karşısında gören sevenleri ise güzel sunucu ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdiler.