Bir kozmetik firmasının düzenlediği özel bir gecede sunuculuk yapacağını söyleyen Esmersoy, akşamki program öncesinde yakın dostlarıyla bir araya geldi. Son dönemde yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Esmersoy, ‘ Bu akşamki programım buraya yakın bir otelde olduğu için, bende erkenden gelip burada dostlarımla buluştum.’ açıklamasında bulundu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen moda haftasında, koleksiyonunu tanımak olan Özgür Masur ile de buluşan Esmersoy, yakın dostuyla uzun süre sohbet edip hasret giderdi.