'Doğum günümde tatsız olayları konuşmayayım' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burcu Güneş, geçtiğimiz akşam 47. yaş gününü Maçka'daki bir otelde kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Dostlarımın her biri benimle geçen anılarını anlatıyorlar. Onları videoya çekiyoruz. Çok güzel bir doğum günü geçiyorum." dedi.

"BEN O KONULARA HİÇ GİRMEYEYİM"

Güneş, meslektaşı Gülşen ile ilgili sorulara ise "Ben o konulara hiç girmeyeyim. Kendi doğum günümde tatsız olayları konuşmak istemiyorum. Benim duruşum da neden hoşlandığım da bellidir." yanıtını vermekle yetindi.

Öte yandan Burcu Güneş'in doğum gününe Fuat Güner ve modacı Pınar Kerimoğlu gibi ünlü isimler katıldı.