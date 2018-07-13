Burcu Kıratlı: Artık kilo vermeyeceğim

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kıratlı, “Aslında çok yiyorum ama yine de kilo alamıyorum. Bu dengemi korumaya çalışacağım, daha fazla kilo vermeyeceğim” dedi. Güzel oyuncu, Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddialarına ise sessiz kaldı