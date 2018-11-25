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Burcu'nun annesi: "Ben yandım, başka analar yanmasın!"

Erzurum'da yaşayan Songül Şengel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle 3 yıl önce nişanlısı tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürülen kızı Burcu Şengel'in (18) mezarını ziyaret etti. Eşi Salih Şengel'i de aynı olayda kaybeden Songül Şengel, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi

25.11.2018 - 08:53 | Güncelleme: DHA

Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Mesire Sokak'ta, 13 Ağustos 2015 tarihinde bir kadın cinayeti yaşandı. Bir markette kasaplık yapan Ahmet Yavuz, görmeye gittiği nişanlısı Burcu Şengel'den kendisi ile kaçmasını istedi. Yavuz, bu isteğini geri çeviren Burcu Şengel'i zorla otomobile bindirilmek istedi. Burcu Şengel'in çığlık atıp yardım istemesi üzerine babası Salih Şengel, yardıma koştu. Kendisine müdahale eden Salih Şengel'i bıçaklayarak öldüren Ahmet Yavuz, anne Songül Şengel ile komşularını de yaraladı.

27 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Yavuz, evde bir odaya girerek saklanmaya çalışan nişanlısı Burcu'yu da 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Otomobilde bekleyen kuzeni Ömer Yavuz ile birlikte kaçan Ahmet Yavuz, kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Yavuz, 12 Nisan günü görülen karar duruşmasında nişanlısı Burcu ve kayınpederi Salih Şengel'i öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ahmet Yavuz'un ayrıca Burcu'yu kaçırmaya teşebbüsten 2, annesi Songül Şengel'i yaralamaktan 2.5, komşuyu yaralamaktan 9 ay olmak üzere toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

KIZININ MAKETİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle farkındalık yaratmak için aralarında Burcu Şengel'in de yer aldığı cinayete kurban giden kadınların maketleri sergilendi. Kızının maketini görünce ona sarılan ve gözyaşı döken Songül Şengel'i, kadın avukatlar teselli etti.

"EVDEKİ KAN KOKUSU GİTMEDİ"

Burcu Şengel ve Salih Şengel dosyasının Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nde incelemesinin devam ettiğini bildiren ailenin avukatı Bilge Mutlu Bilge, "Umut ediyorum ki adalet tecelli etmeye devam eder. Burcu Şengel'in acısını dindirmez, evladı geri getirmez. Annesi evini terk etti. Çünkü; o genç kızımızın öldürüldüğü çekyat, küçücük oda, duvarlara kan sıçramıştı. Çekyat, vitrinin altı komple kan dolduğu için evdeki o kan kokusunu gideremediler. Duvardaki kan izlerini silemediler. Kardeşlerinde annesinde akrabalarında aynı tedirginlik var. 'Ya bize de aynı şey yapılırsa' diye. Çnkü anne sürekli cezaevinden tehdit ediliyor. 'Sıra kayınvalidemde çıkayım onu da keseceğim' bu tür konuşmalar var. Biz hukuken baktığımız zaman şunu görüyoruz. Adalet yerini bulduğu zaman evet rahat ediyorsunuz ama birtakım aksaklıklar, dosyaların uzun süre beklemeleri bizleri de rahatsız ediyor. Umarım Yargıtay da doğru bir karar verir" diye konuştu.

"BAŞKA ANNELER YANMASIN"

Oğulları ile birlikte kızı ve eşinin mezarını ziyaret eden Songül Şengel, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Kızının hayatının baharında katledildiğini belirten anne Songül Şengel, "Başka Burcular ölmesin" diye dua ettiğini söyledi. Cinayet haberleri nedeniyle televizyon izleyemez olduğunu aktaran acılı anne Songül Şengel, kızının maketini görünce bir anda gerçek sandığını ifade etti. Songül Şengel, "Burcum gencecik yaşında toprak oldu. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verdiler ama içim ferahlamadı. Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz. 3 yıldır benim acım dinmedi. Başka kadınlar, kızlarımız ölmesin. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Allah bu acıyı düşmanıma vermesin. Kadın cinayetlerine bir önlem alınsın" dedi.

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