Geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan ve kısa bir süre sonra Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı, şu sıralar Ibiza'da tatilde. Sevgilisi ile aralarındaki buzları eritmesinin ardından tektaşını da takan Subaşı, pembe ve mor renkli bikinisi ile dikkat çekti.