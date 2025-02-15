Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Sanatı şekillendiren motivasyon kaynakları

HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Meera Gandhi ve Ekrem Yalçındağ'dı...

"YOGA SİZİ YÜKSEK BENLİĞİNİZE BAĞLAR"

Stresli hissettiğimde yaptığım şey ellerimi yüzüstü koymak ve bu pozisyonda oturmak. O zaman yere ve dünyaya kök salıyoruz. İçeri ve dışarı nefes alacağız, gözlerini kapat ve problemin yok olmasına izin ver. Evrenle bağlantılı kal. Sağ elimle sağ burun deliğimi kapatıp, sol burun deliğimden nefes alacağım. Sırayla sağ ve soldan nefes alacağız. Sinir sistemini dengeliyoruz. Bunu 60 kez yapmamız gerekiyor. Sağ bacağı alıp kalbe yakın tutacağız, bebeği kucağa almak gibi... Bunu da 60 kez yapacağız, nöronları ve beyinleri sakinleştirir. Aynısını sol bacak için de yapacağız. Yoga bizi yüksek benliğimize yeniden bağlar. 60 kez olacak şekilde ofiste, sandalyede her zaman yapabilirsiniz. Zihinsel barış gerçek bir zenginliktir.

🧘‍♀️ Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de, Meera Gandhi ile meditasyon zamanı! 📺 (@burcuurge) pic.twitter.com/VSAYTXue7w — HT Spor (@HTSpor) February 15, 2025

"SANATIMI MOTİFLERİMLE ANLATMAYA BAŞLADIM"

Şu anda kullandığım dili, 1994-1999 yılları arasında kullanmaya başladım. Frankfurt Stadelschule’de çok ünlü profesörlerle başladım. Prof. Hermann Nitsch'i 3 yıl önce kaybettik ve Viyana Aksiyonizmi denilen akımın çok önemli bir sanatçısı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudum ve yüksek lisansı tamamladım. 1994'te ilk kez yaptığım motifler ortaya çıkmaya başladı. Yaptığım bir resmin etrafına çelenk yaparak bu fikir bende oluştu ve o fikir beni uzun yıllar meşgul etti. Motiflerim benim için alfabeye dönüşmeye başladı ve kendi sanatımı yapmak istediğimi o motifle anlatmaya başladım. Bu motif benim işlerin tanınmasına sebep oldu.