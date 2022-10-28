Çöpten topladı... Kartonları bakın neye dönüştürdü!

Burdur'da mobilya mağazası işleten Deniz Işlak'ın, boş zamanlarında atık kartonla yaptığı çalışmalar, çevresinden yoğun beğeni aldı.
DHA'nın haberine göre sanata ilgisiyle tanınan Işlak, yaklaşık 6 yıl önce kardan heykeller yapmaya başladı.
ÇÖP KONTEYNERLERİNDEN TOPLADI
Hobi amaçlı ahşap oymacılığı ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşan Işlak, bazı market ve çöp konteynerlerinden topladığı kartonları hayvan figürlerine dönüştürdü.
Atölyesinde topladığı kartonlardan gergedan kafası, kuş yapan Işlak, geyik kafası için çalışmalarına devam ediyor.
SATIN ALMIYOR
Geri dönüşüm sanatına ilgi duyduğunu anlatan Işlak, "Hobi olarak geri dönüşüm sanatıyla ilgileniyorum. Malzeme satın almadan, tamamen atık malzemeden yapıyorum. Atıkları değerlendirip sanata dönüştürdüm" dedi.
GERGEDAN AVCILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Çöpe atılan, zincir marketlerin atıklarından oluşan kartonları kullandığını belirten Işlak, ilk çalışmasında boynuzundan dolayı yapılan gergedan avcılığına dikkati çekmek istediğini anlattı.
Işlak, ilkinde gergedan kafası, ikincisinde de öküz kakan kuşu yaptığını belirterek, çalışmalarının sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
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