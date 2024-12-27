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        Haberler Gündem Güncel Burdur'da 43 öğrenci hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Burdur'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde yedikleri tavuk döner ve ayrandan sonra 43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:20
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        Burdur'da 43 öğrenci hastanelik oldu
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        Burdur'daki olay, saat 14.00 sıralarında Burdur Karamanlı ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okulda öğle yemeğinde verilen tavuk döner ve ayranı yiyen öğrencilerinden 4'ünde kusma, 6 öğrencide ise mide bulantısı şikayeti olması üzerine öğretmenler tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri ilk başta 10 öğrenciyi ambulans ile Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken 33 öğrenci ise tedbir amaçlı aileleri tarafından hastaneye getirildi. Hastanede oluşan yoğunluk nedeniyle 5 öğrenci ise buradan Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

        Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karamanlı ilçesinde bulunan bir okulda öğle yemeğini yiyen öğrencilerden, 4'ünün kusma, 6'sının mide bulantısı şikayeti ile başvurması üzerine, 33 öğrenci gözlem amaçlı olmak üzere toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesine sevkleri yapılmıştır. Yoğunluktan dolayı 5 öğrenci 7 km mesafedeki Tefenni Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, taburcu işlemlerine başlanılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere yemekten şahit numune alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

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