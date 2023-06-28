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Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi hafif yaralandı.

Osman Sak (47) idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince kazada yaralanan sürücü Sak ve yanındaki Ahmet Kabak otomobilden çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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