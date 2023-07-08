Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kavşakta devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; hastane kavşağında devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Ömer Güngörmez, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Abdulhadi Güngörmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yaralının iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.